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ПБК «Локомотив-Кубань» подписал контракт с Крисом Хортоном

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/pbk-lokomotiv-kuban-podpisal-kontrakt-s-krisom-hortonom
ПБК «Локомотив-Кубань» подписал контракт с Крисом Хортоном
Фото lokobasket.com

В текущем сезоне американский форвард выступал за израильский клуб «Хапоэль» из Тель-Авива.

На счету 28-летнего игрока пять сезонов в европейских чемпионатах. Он играл за команды Франции, Греции и Венгрии.

Играя за французский «Нантер», Крис Хортон был лидером чемпионата по подборам (8,0 за игру). Дважды Хортона приглашали участвовать в Матче звезд французского первенства.

Этот сезон баскетболист начал в составе тель-авивского «Хапоэля». Он принял участие в восьми матчах в национальном чемпионате и Кубке Израиля и в четырех матчах на розыгрыше Ерокубка. В чемпионате Израиля Хортон набирал в среднем 13.2 очка и делал 5.5 подбора за матч, сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

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