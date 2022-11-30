ПБК «Локомотив-Кубань» подписал контракт с Крисом Хортоном
Спорт
30.11.2022 07:29
В текущем сезоне американский форвард выступал за израильский клуб «Хапоэль» из Тель-Авива.
На счету 28-летнего игрока пять сезонов в европейских чемпионатах. Он играл за команды Франции, Греции и Венгрии.
Играя за французский «Нантер», Крис Хортон был лидером чемпионата по подборам (8,0 за игру). Дважды Хортона приглашали участвовать в Матче звезд французского первенства.
Этот сезон баскетболист начал в составе тель-авивского «Хапоэля». Он принял участие в восьми матчах в национальном чемпионате и Кубке Израиля и в четырех матчах на розыгрыше Ерокубка. В чемпионате Израиля Хортон набирал в среднем 13.2 очка и делал 5.5 подбора за матч, сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».
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