ПБК «Локомотив-Кубань» в домашней игре уступил «Парме»

Матч Единой лиги ВТБ прошел вечером 5 октября на паркете «Баскет-Холла».

Основное время встречи завершилось с ничейным счетом 73:73 (20:17, 18:16, 22:28,13:12). Определить победителя предстояло в овертайме.

В дополнительное время сильней оказались игроки «Пармы» — 12:14. Матч завершился со счетом 85:87.

Следующий матч «железнодорожники» проведут 9 октября на домашней арене против московского МБА.

Читайте также: «Локомотив‑Кубань» уступил УНИКСу в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ. Матч открытия Единой лиги ВТБ прошел в Казани 30 сентября и завершился со счетом 91:73 в пользу хозяев паркета.