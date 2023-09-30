«Локомотив‑Кубань» уступил УНИКСу в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ

Матч открытия Единой лиги ВТБ прошел в Казани и завершился со счетом 91:73 в пользу хозяев паркета.

Во встрече не участвовали три лидера «Локо». ДеВон Акун-Перселл восстанавливается после повреждения икроножной мышцы, Джейлен Барфорд решает вопросы с документами на родине, также лечит травму стопы Захар Ведищев.

В составе краснодарцев самым результативным игроком стал Окаро Уайт (18 очков).

В следующем матче 5 октября «Локомотив‑Кубань» примет пермскую «Парму», сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

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