ПБК «Локомотив-Кубань» проиграл «Зениту» в финале Суперкубка

Финальный матч Суперкубка Единой лиги ВТБ прошел вечером 24 сентября в Москве на «ВТБ Арене».

Встреча завершилась со счетом 85:83 (25:15, 20:26, 19:14, 21:28) в пользу петербургского «Зенита», ставшего победителем турнира. «Локомотив-Кубань» занял 2 место в Суперкубке.

Следующий матч «железнодорожники» проведут 30 сентября на выезде против казанского УНИКСа в Единой лиге ВТБ.

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