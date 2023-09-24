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ПБК «Локомотив-Кубань» проиграл «Зениту» в финале Суперкубка

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/pbk-lokomotiv-kuban-proigral-zenitu-v-finale-superkubka
ПБК «Локомотив-Кубань» проиграл «Зениту» в финале Суперкубка
Фото пресс-службы ПБК "Локомотив-Кубань"

Финальный матч Суперкубка Единой лиги ВТБ прошел вечером 24 сентября в Москве на «ВТБ Арене».

Встреча завершилась со счетом 85:83 (25:15, 20:26, 19:14, 21:28) в пользу петербургского «Зенита», ставшего победителем турнира. «Локомотив-Кубань» занял 2 место в Суперкубке.

Следующий матч «железнодорожники» проведут 30 сентября на выезде против казанского УНИКСа в Единой лиге ВТБ.

Читайте также: ПБК «Локомотив-Кубань» стал победителем турнира Kuban Cup. В финале кубанские игроки выиграли у команды «Самара» со счетом 94:68.

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