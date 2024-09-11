ПБК «Локомотив-Кубань» уступил ЦСКА в первом матче Суперкубка
Спорт
11.09.2024 21:59
На «ВТБ Арене» в Москве 11 сентября прошел матч розыгрыша Суперкубка Единой Лиги ВТБ. Краснодарский «Локомотив-Кубань» уступил соперникам со счетом 95:105.
Больше всего очков у ЦСКА набрали Мело Тримбл (19) и Тони Джекери (17). У железнодорожников лучшим стал Би Джей Джонсон (18 очков).
В группе А выступает еще сербская «Црвена Звезда». В другой тройке — УНИКС, «Зенит» и турецкий «Бешикташ».
«Локомотиву» предстоит сыграть с «Црвеной Звездой» 13 сентября — начало в 17:00.
А в первом туре нового сезона Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» дома примет «Енисей» — 22 сентября.
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