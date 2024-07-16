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Форвард ПБК «Локомотив-Кубань» Окаро Уайт покинул краснодарский клуб

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/forvard-pbk-lokomotiv-kuban-okaro-uajt-pokinul-krasnodarskij-klub
Форвард ПБК «Локомотив-Кубань» Окаро Уайт покинул краснодарский клуб
Форвард ПБК «Локомотив-Кубань» Окаро Уайт покинул краснодарский клуб

Американский игрок больше не будет защищать цвета «красно-зеленых» в связи с истечением срока действия его контракта.

Так, 16 июля в соцсетях краснодарского клуба баскетболиста поблагодарили за проделанную работу.

«Мы благодарим Окаро за время, проведенное с «Локо», и яркие эмоции, которые он дарил нашим болельщикам своей игрой. Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написали в официальном Telegram-канале ПБК «Локомотив-Кубань».

Окаро Уайт провел в составе «Локомотива-Кубань» два сезона. В 2023 году он помог «железнодорожникам» завоевать серебро чемпионата и дойти до финала Суперкубка Единой Лиги ВТБ.

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