ПБК «Локомотив-Кубань» уступил ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

Заключительный матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся 26 марта на стадионе «Мегаспорт» в Москве.

ЦСКА принимал у себя «Локомотив-Кубань». Самыми результативным игроками матча в составе хозяев арены стали Ливио Жан-Шарль и Девонте Кейкок. Они набрали по 16 очков. В составе «Локомотива-Кубань» отличились американский защитник Джейлен Бэрфорд (21 очко) и россиянин Захар Ведищев (15 очков). Встреча завершилась со счетом 94:74 в пользу ЦСКА.

«Локомотив-Кубань» в четвертьфинале плей-офф Единой лиги ВТБ встретится с «Пари Нижний Новгород». Первая игра состоится в Нижнем Новгороде 31 марта, сообщает «Чемпионат».

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