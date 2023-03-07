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Кубанские баскетболисты стали серебряными призерами первенства России

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-basketbolisty-stali-serebryanymi-prizerami-pervenstva-rossii
Кубанские баскетболисты стали серебряными призерами первенства России
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Турнир состоялся на базе «Олимпийские надежды» в Подмосковье.

Команда «Локомотив-Кубань-2007» — воспитанники системы резерва «Локомотив-Кубань» прошли групповой этап и плей-офф и обеспечили себе место в финале. Это принесло сборной серебряные медали.

По словам министра физической культуры и спорта Краснодарского края Серафима Тимченко, очередной успех кубанских баскетболистов закономерен.

«В крае долгие годы выстраивали подготовку профессиональных спортсменов, а поиск талантливых ребят начинается именно с любительских турниров, главный из которых — Всекубанский на кубок главы региона. Ежегодно за главный трофей в нем состязаются более 300 тысяч юных баскетболистов», — отметил Серафим Тимченко.

Для большинства молодых баскетболистов это первые награды. К соревнованиям они готовились в течение всего сезона.

Торжественное чествование призеров первенства России состоится 7 марта на матче «Локомотив-Кубань» — «Зенит» в «Баскет-Холле», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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