Кубанские баскетболисты стали серебряными призерами первенства России
Турнир состоялся на базе «Олимпийские надежды» в Подмосковье.
Команда «Локомотив-Кубань-2007» — воспитанники системы резерва «Локомотив-Кубань» прошли групповой этап и плей-офф и обеспечили себе место в финале. Это принесло сборной серебряные медали.
По словам министра физической культуры и спорта Краснодарского края Серафима Тимченко, очередной успех кубанских баскетболистов закономерен.
«В крае долгие годы выстраивали подготовку профессиональных спортсменов, а поиск талантливых ребят начинается именно с любительских турниров, главный из которых — Всекубанский на кубок главы региона. Ежегодно за главный трофей в нем состязаются более 300 тысяч юных баскетболистов», — отметил Серафим Тимченко.
Для большинства молодых баскетболистов это первые награды. К соревнованиям они готовились в течение всего сезона.
Торжественное чествование призеров первенства России состоится 7 марта на матче «Локомотив-Кубань» — «Зенит» в «Баскет-Холле», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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