Курсанты Ушаковки стали чемпионами по мини-футболу среди высших учебных заведений Кубани

Соревнования проходили во второй группе на XXXII Универсиаде Краснодарского края.

По словам тренера сборной университета, преподавателя кафедры «Физвоспитания и спорта» Фоата Нурмехамитова, отправляясь в Краснодар для участия в Универсиаде, команда изначально поставила себе одну цель — привести домой чемпионский кубок. К радости и болельщиков, и футболистов с такой амбициозной задачей они справились.

Соревнования в рамках Универсиады проходили в конце февраля на базе спорткомплекса Кубанского государственного аграрного университета. Сборная ГМУ имени адмирала Ф. Ф. Ушакова выступала в достаточно оптимальном составе. Правда, он обновился практически на 50% в связи с уходом курсантов на плавательную практику. Но это не помешало ушаковцам показать достойную игру. В сборную вошли представители всех факультетов и подразделений: Факультета эксплуатации водного транспорта и судовождения, Судомеханического факультета, Института морского транспортного менеджмента, экономики и права, Морского и Транспортного колледжа.

Во второй группе принимали участие семь команд. Университетская сборная по мини-футболу обыграла всех. При этом пропустив всего семь мячей — это минимальный показатель. Забили ушаковцы 49 мячей.

В итоге во второй группе среди юношей первое место заняла команда ГМУ имени адмирала Ф. Ф. Ушакова, на втором месте — Краснодарский Университет МВД, третье место у КубГМУ.

Хорошую игру курсанты показали за счет серьезной футбольной практики, полученной в городской лиге НФЛ (Новороссийская футбольная лига). Там от Ушаковки принимают участие три команды. Впереди у спортсменов еще много интересных турниров. Самый важный для сборной — это турнир по мини-футболу, который проводится в Москве в рамках «Международной спартакиады студентов транспортных вузов России».

Нынешнему составу команды очень хочется повторить успех 10-летней давности. Тогда, в 2013 году, сборная университета под руководством Игоря Кулекина и Геннадия Орещука стала чемпион этого состязания.