ПБК «Локомотив-Кубань» уступил сербской «Црвене Звезде» матче Суперкубка ВТБ

Игра в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ между краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» и сербской «Црвеной Звездой» состоялась 13 сентября на «ВТБ Арене» в Москве.

Встреча завершилась со счетом 86:76 в пользу «Црвены Звезды».

Самым результативным игроком в составе «Локомотив-Кубань» стал американский нападающий Би Джей Джонсон, он набрал 19 очков, сделал два подбора и две передачи, сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

В первом туре нового сезона Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» дома примет «Енисей» — 22 сентября.

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