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ПБК «Локомотив-Кубань» сыграет в Суперкубке Единой Лиги ВТБ с 23 по 25 сентября

Спорт
24.08.2022 07:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/pbk-lokomotiv-kuban-sygraet-v-superkubke-edinoj-ligi-vtb-s-22-po-25-sentyabrya
ПБК «Локомотив-Кубань» сыграет в Суперкубке Единой Лиги ВТБ с 23 по 25 сентября
Фото lokobasket.com

В этом году в традиционном предсезонном турнире на кубок им. Александра Гомельского примут участие 6 команд — ЦСКА, «Зенит», УНИКС и «Локомотив-Кубань», а также две иностранные, которые объявят позже.

Команды поделят на две группы. Матчи группового этапа пройдут 22, 23 и 24 сентября. Решающие матчи за 5 место, бронзовые и золотые медали Суперкубка проведут 25 сентября, сообщает пресс-служба Единой Лиги ВТБ.

«Локомотив-Кубань» попал в одну группу с действующим чемпионом Лиги — «Зенитом» и иностранной командой, о которой объявят позже.

Матч с «Зенитом» пройдет 23 сентября, а с иностранным клубом — 24 сентября, сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

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