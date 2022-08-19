ПБК «Локомотив-Кубань» подписал контракт с американским форвардом Даррлином Уиллисом

Фото lokobasket.com

О переходе 26 летнего форварда в стан «железнодорожников» стало известно 19 августа. Его рост — 206 см.

В прошлом сезоне Даррлин Уиллис был лидером красноярского «Енисея». Его среднестатистические показатели: 13,9 очков, 1,7 передачи и 5,8 подборов.

Ранее Уиллис играл за кипрский «Керавнос», французский «Монако», итальянскую «Брешию» и «Нижний Новгород», сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

Читайте также: ПБК «Локомотив-Кубань» возглавил бывший тренер сборной Словении Александр Секулич.