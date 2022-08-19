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ПБК «Локомотив-Кубань» подписал контракт с американским форвардом Даррлином Уиллисом

Спорт
19.08.2022 17:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/pbk-lokomotiv-kuban-podpisal-kontrakt-s-amerikanskim-forvardom-darrlinom-uillisom
ПБК «Локомотив-Кубань» подписал контракт с американским форвардом Даррлином Уиллисом
Фото lokobasket.com

О переходе 26 летнего форварда в стан «железнодорожников» стало известно 19 августа. Его рост — 206 см.

В прошлом сезоне Даррлин Уиллис был лидером красноярского «Енисея». Его среднестатистические показатели: 13,9 очков, 1,7 передачи и 5,8 подборов.

Ранее Уиллис играл за кипрский «Керавнос», французский «Монако», итальянскую «Брешию» и «Нижний Новгород», сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

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