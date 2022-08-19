ПБК «Локомотив-Кубань» подписал контракт с американским форвардом Даррлином Уиллисом
Спорт
19.08.2022 17:58
О переходе 26 летнего форварда в стан «железнодорожников» стало известно 19 августа. Его рост — 206 см.
В прошлом сезоне Даррлин Уиллис был лидером красноярского «Енисея». Его среднестатистические показатели: 13,9 очков, 1,7 передачи и 5,8 подборов.
Ранее Уиллис играл за кипрский «Керавнос», французский «Монако», итальянскую «Брешию» и «Нижний Новгород», сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».
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