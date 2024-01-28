ПБК «Локомотив-Кубань» с крупным счетом обыграл «Самару»

Матч Единой лиги ВТБ прошел днем 28 января на паркете спортивного комплекса «Баскет-Холл».

Встреча завершилась уверенной победой «Локомотива-Кубань» со счетом: 91:76 (24:18, 28:24, 16:18, 23:16). «Железнодорожники» вели в счете на протяжении всех четырех периодов. Больше всего очков в матче в составе «Локо» набрали: Окаро Уайт — 21, Андрей Мартюк — 18 и Девон Акун-Перселл — 14.

После этой победы «Локомотив-Кубань» занимает 3 место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Следующий матч «железнодорожники» проведут 3 февраля в Москве против местной «Руны».

Читайте также: ПБК «Локомотив-Кубань» на домашнем паркете обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Перселл, на счету которого 30 очков.