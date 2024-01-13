ПБК «Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 состоялся 13 января в «Баскет-Холле» в Краснодаре. «Локомотив-Кубань» принимал у себя московский ЦСКА.

В первой в второй четвертях впереди была московская команда (27:22 и 26:22). Во второй половине игры «Локомотив-Кубань» вырвался вперед.

В третьем игровом отрезке хозяева поля обошли армейцев (25:20). В заключительной четверти также краснодарская команда была сильнее (20:12). Игра завершилась победой «Локомотива-Кубань» со счетом 89:85.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Перселл, на счету которого 30 очков.

Следующий матч «Локо» проведет 17 января в Екатеринбурге. Это будет первый матч четвертьфинального противостояния Winline Кубка России. Дома команда в следующий раз сыграет 24 января с командой «МИНСК», сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

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