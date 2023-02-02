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ПБК «Локомотив-Кубань» разгромил УНИКС в выездном матче Единой лиги ВТБ

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/pbk-lokomotiv-kuban-razgromil-uniks-v-vyezdnom-matche-edinoj-ligi-vtb
ПБК «Локомотив-Кубань» разгромил УНИКС в выездном матче Единой лиги ВТБ
Фото lokobasket.com

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошел 2 февраля в Казани.

В составе «Локомотив-Кубань» самым результативным игроком игры стал Джейлен Бэрфорд. Он набрал 22 очка. Девон Акун-Перселл набрал 16 очков, Владислав Емченко — 14 очков. В составе УНИКСа 22 очка на счету Винса Хантера, 11 очков — у Луи Лабери. Игра завершилась со счетом 103:70 в пользу ПБК «Локомотив-Кубань».

Следующую игру кубанская команда проведет 7 февраля в Краснодаре с «Пари Нижний Новгород», сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

Читайте также: как ПБК «Локомотив-Кубань» провел первый этап Единой лиги ВТБ.

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