ПБК «Локомотив-Кубань» передаст средства семьям пострадавших в «Крокусе»

Клуб передаст средства семьям погибших и пострадавших в результате теракта в подмосковном «Крокусе», вырученные с продажи билетов на матч с УНИКСом.

Игра между ПБК «Локомотив-Кубань» и казанским БК «УНИКС» состоится 26 марта в Краснодаре.

«Приходя в «Баскет-Холл», мы привыкли ощущать тепло и радость спорта, но прямо сейчас за пределами нашей арены, в сердцах тех, кто потерял своих близких, царит боль и пустота. Мы не в силах вернуть потерянное, но, как настоящая семья, обязаны объединиться и показать, что никто не одинок в дни скорби. Перевод будет сделан в пользу Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»», — сообщила пресс-служба клуба в Telegram.

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