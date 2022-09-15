ПБК «Локомотив-Кубань» откроет в Краснодаре крупнейший в стране молодежный тренировочный центр
Спорт
15.09.2022 10:40
В столице края почти все готово к официальному открытию крупнейшего в России баскетбольного центра. Там будут жить, учиться и тренироваться воспитанники «Локомотива-Кубань».
«Железнодорожники» делают ставку на своих воспитанников, в нынешнем составе девять таких игроков. В новом спорткомплексе будет три крытые площадки и одна уличная для баскетбола 3 на 3, а также гостиница на 45 номеров, тренажерный зал, столовая и кафе.
В день открытия 17 сентября в новом Центре состоится юношеский турнир. Воспитанники «Локо» сыграют с питерским «Зенитом», столичным ЦСКА и турецким «Тофашем».
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