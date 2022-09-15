ПБК «Локомотив-Кубань» откроет в Краснодаре крупнейший в стране молодежный тренировочный центр

Видео канала «Кубань 24»

В столице края почти все готово к официальному открытию крупнейшего в России баскетбольного центра. Там будут жить, учиться и тренироваться воспитанники «Локомотива-Кубань».

«Железнодорожники» делают ставку на своих воспитанников, в нынешнем составе девять таких игроков. В новом спорткомплексе будет три крытые площадки и одна уличная для баскетбола 3 на 3, а также гостиница на 45 номеров, тренажерный зал, столовая и кафе.

В день открытия 17 сентября в новом Центре состоится юношеский турнир. Воспитанники «Локо» сыграют с питерским «Зенитом», столичным ЦСКА и турецким «Тофашем».

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