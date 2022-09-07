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ПБК «Локомотив-Кубань» в Суперкубке сыграет в одной группе с «Зенитом» и «Партизаном»

Спорт
07.09.2022 15:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/pbk-lokomotiv-kuban-v-superkubke-sygraet-v-odnoj-gruppe-s-zenitom-i-partizanom
ПБК «Локомотив-Кубань» в Суперкубке сыграет в одной группе с «Зенитом» и «Партизаном»
Фото пресс-службы ПБК «Локомотив-Кубань»

Новые участники Суперкубка Единой Лиги ВТБ, который пройдет с 22 по 25 сентября на «ВТБ Арене», стали известны 7 сентября. Ими стали сербские клубы из Белграда — «Партизан» и «Мега».

Шесть участников Суперкубка разбили на две группы. «Локомотиву-Кубань» на групповой стадии предстоит сыграть с «Партизаном» — 22 сентября в 20:00 и петербургским «Зенитом» — 23 сентября в 17:00.

В другой группе между собой сыграют УНИКС, ЦСКА и «Мега». Матчи за пятое, третье и первое место запланированы на 25 сентября, сообщает пресс-служба Единой Лиги ВТБ.

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