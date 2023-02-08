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ПБК «Локомотив-Кубань» отказался от бумажных программок ради спасения деревьев

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pbk-lokomotiv-kuban-otkazalsya-ot-bumazhnyh-programmok-radi-spaseniya-derevev
ПБК «Локомотив-Кубань» отказался от бумажных программок ради спасения деревьев
Фото пресс-службы ПБК "Локомотив-Кубань"

«Железнодорожники» впервые убрали традиционные бумажные программки к матчу 7 февраля на домашней игре против «Пари НН».

«Знаем, многие расстроились, не обнаружив вчера в фаншопе привычную программку, а зря!», — говорится в сообщении пресс-службы ПБК «Локомотив-Кубань».

В клубе уточнили, что за сезон на изготовление программок в среднем уходит 60 тыс. листов бумаги, а это примерно семь деревьев.

Руководство «железнодорожников» приняло решение отказаться от бумажных программок и перейти на электронный формат ради заботы об окружающей среде и для сокращения количества отходов.

Электронные программки будут бесплатными, а постеры из них можно использовать для заставки на смартфон.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ПБК «Локомотив-Кубань» дома уступил в упорной борьбе «Пари НН».

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