ПБК «Локомотив-Кубань» отказался от бумажных программок ради спасения деревьев

«Железнодорожники» впервые убрали традиционные бумажные программки к матчу 7 февраля на домашней игре против «Пари НН».

«Знаем, многие расстроились, не обнаружив вчера в фаншопе привычную программку, а зря!», — говорится в сообщении пресс-службы ПБК «Локомотив-Кубань».

В клубе уточнили, что за сезон на изготовление программок в среднем уходит 60 тыс. листов бумаги, а это примерно семь деревьев.

Руководство «железнодорожников» приняло решение отказаться от бумажных программок и перейти на электронный формат ради заботы об окружающей среде и для сокращения количества отходов.

Электронные программки будут бесплатными, а постеры из них можно использовать для заставки на смартфон.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ПБК «Локомотив-Кубань» дома уступил в упорной борьбе «Пари НН».