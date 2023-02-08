ПБК «Локомотив-Кубань» отказался от бумажных программок ради спасения деревьев
Общество
08.02.2023 18:07
«Железнодорожники» впервые убрали традиционные бумажные программки к матчу 7 февраля на домашней игре против «Пари НН».
«Знаем, многие расстроились, не обнаружив вчера в фаншопе привычную программку, а зря!», — говорится в сообщении пресс-службы ПБК «Локомотив-Кубань».
В клубе уточнили, что за сезон на изготовление программок в среднем уходит 60 тыс. листов бумаги, а это примерно семь деревьев.
Руководство «железнодорожников» приняло решение отказаться от бумажных программок и перейти на электронный формат ради заботы об окружающей среде и для сокращения количества отходов.
Электронные программки будут бесплатными, а постеры из них можно использовать для заставки на смартфон.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ПБК «Локомотив-Кубань» дома уступил в упорной борьбе «Пари НН».
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