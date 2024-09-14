ПБК «Локомотив-Кубань» обыграл турецкий «Бешикташ» в матче Суперкубка ВТБ

Матч в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ между клубом «Локомотив-Кубань» и турецкой командой «Бешикташ» состоялся 14 сентября на «ВТБ Арене» в Москве.

Команды сразились за пятое место в турнире. В трех четвертях краснодарская команда уступала соперникам. Однако «Локомотиву» удалось отыграть 16 очков после третьей четверти. В овертайме победу краснодарскому клубу принес трехочковый Антониуса Кливленда.

«Локомотив-Кубань» одержал победу со счетом 97:96. Лучшим игроком в составе «Локомотив-Кубань» стал Би Джей Джонсон, набравший 25 очков, сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань» в Telegram.

Читайте также: ПБК «Локомотив-Кубань» уступил сербской «Црвене Звезде» матче Суперкубка ВТБ.