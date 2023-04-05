ПБК «Локомотив-Кубань» обыграл «Пари НН» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ
Спорт
05.04.2023 22:04
Очередной матч четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ прошел вечером 5 апреля в Краснодаре в «Баскет-Холле».
Встреча завершилась со счетом 92:81 (22:22, 27:16, 25:16, 18:27) в пользу хозяев паркета. Несмотря на равную игру в начале матча, во второй и третьей четвертях «железнодорожники» смогли выйти вперед и закрепить успех, сохранив победный счет до окончания встречи.
После этой победы счет в четвертьфинальной серии увеличился до 3:0 в пользу «Локомотива-Кубань». «Железнодорожники» вышли в полуфинал турнира.
Читайте также: болельщики ПБК «Локомотив-Кубань» застряли в пробке на трассе в Ростовской области из-за сильных снегопадов. Они ехали на автобусе на выезд в Нижний Новгород, чтобы поддержать свою команду в матче против «Пари НН».
Популярные новости
- Мать убитого в Краснодаре 5-летнего мальчика заявила в суде о боязни заразиться туберкулезом
- В Тихорецке начали демонтаж моста, который планировали построить в 90-е годы
- Очередь в Японский сад: количество ежедневно выдаваемых QR-кодов раскрыли в парке «Краснодар»
- Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий опустился на 33 строчку в рейтинге самых богатых россиян
- В РЖД заявили, что в 2023 году реконструировать вокзал Краснодар-1 не будут
- На сухогрузе «Краснодар» торжественно подняли флаг кубанской столицы