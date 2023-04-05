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ПБК «Локомотив-Кубань» обыграл «Пари НН» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/pbk-lokomotiv-kuban-obygral-pari-nn-i-vyshel-v-polufinal-edinoj-ligi-vtb
ПБК «Локомотив-Кубань» обыграл «Пари НН» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ
Фото пресс-службы ПБК "Локомотив-Кубань"

Очередной матч четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ прошел вечером 5 апреля в Краснодаре в «Баскет-Холле».

Встреча завершилась со счетом 92:81 (22:22, 27:16, 25:16, 18:27) в пользу хозяев паркета. Несмотря на равную игру в начале матча, во второй и третьей четвертях «железнодорожники» смогли выйти вперед и закрепить успех, сохранив победный счет до окончания встречи.

После этой победы счет в четвертьфинальной серии увеличился до 3:0 в пользу «Локомотива-Кубань». «Железнодорожники» вышли в полуфинал турнира.

Читайте также: болельщики ПБК «Локомотив-Кубань» застряли в пробке на трассе в Ростовской области из-за сильных снегопадов. Они ехали на автобусе на выезд в Нижний Новгород, чтобы поддержать свою команду в матче против «Пари НН».

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