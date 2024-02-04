ПБК «Локомотив-Кубань» обыграл московскую «Руну» в матче ВТБ

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2023/2024 прошел 3 февраля в Москве.

Московский баскетбольный клуб «Руна» принимал у себя «Локомотив-Кубань». Победу со счетом 80:74 одержала команда «Локомотив-Кубань».

Самым результативным игроком в составе краснодарской команды стал американский форвард Окаро Уайт (24 очка). В составе хозяев поля отличился американский защитник Кэмерон Янг (16 очков).

«Локомотив» на сегодняшний день имеет 19 побед в 26 матчах и занимает третье место в таблице. Второй этап регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стартует 9 февраля, сообщает «Чемпионат».

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