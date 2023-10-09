ПБК «Локомотив-Кубань» обыграл московский МБА, одержав первую победу в сезоне

Матч Единой лиги ВТБ прошел вечером 9 октября на паркете «Баскет-Холла».

Встреча завершилась со счетом 79:71 (19:21, 18:22, 20:15, 22:13). Уступая после первой половины встречи, игроки «Локомотива-Кубань» смогли переломить ход встречи и одержать победу.

Следующий матч в Единой лиге ВТБ «железнодорожники» проведут 15 октября на выезде против «Уралмаша».

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