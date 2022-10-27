ПБК «Локомотив-Кубань» на выезде проиграл «Пари НН»

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Матч 5 тура Единой лиги ВТБ прошел вечером 27 октября в Нижнем Новгороде в КРК «Нагорный». Встреча завершилась со счетом 93:79 (18:27, 24:11,29:20, 23:21) в пользу хозяев паркета.

Самым результативным игроком матча стал игрок «Пари НН» Джермейн Лав-Робертс — 28 очков. В составе «Локомотива-Кубань» больше всех очков набрал Джейлен Бэрфорд — 23 очка.

После этого поражения «Локомотив-Кубань» с 7 набранными очками занимает 9 место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Следующий матч «железнодорожники» проведут 31 октября на домашней арене против «Астаны».

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