Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

ПБК «Локомотив-Кубань» на выезде проиграл «Пари НН»

Спорт
27.10.2022 21:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/pbk-lokomotiv-kuban-na-vyezde-proigral-pari-nn
ПБК «Локомотив-Кубань» на выезде проиграл «Пари НН»
Фото lokobasket.com

Матч 5 тура Единой лиги ВТБ прошел вечером 27 октября в Нижнем Новгороде в КРК «Нагорный». Встреча завершилась со счетом 93:79 (18:27, 24:11,29:20, 23:21) в пользу хозяев паркета.

Самым результативным игроком матча стал игрок «Пари НН» Джермейн Лав-Робертс — 28 очков. В составе «Локомотива-Кубань» больше всех очков набрал Джейлен Бэрфорд — 23 очка.

После этого поражения «Локомотив-Кубань» с 7 набранными очками занимает 9 место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Следующий матч «железнодорожники» проведут 31 октября на домашней арене против «Астаны».

Читайте также: ПБК «Локомотив-Кубань» проиграл в гостях казанскому УНИКСу.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Солнечное затмение: как жители Сочи и Краснодара наблюдали за феноменом
Солнечное затмение: как жители Сочи и Краснодара наблюдали за феноменом
Кондратьев: 167 кубанских учителей получили премии за подготовку стобалльников по ЕГЭ
Кондратьев: 167 кубанских учителей получили премии за подготовку стобалльников по ЕГЭ
В Сочи горнолыжные курорты приведут в порядок к зимнему сезону
В Сочи горнолыжные курорты приведут в порядок к зимнему сезону
Бывшего вице-мэра Сочи Рыкова приговорили к 15 годам колонии за взятки
Бывшего вице-мэра Сочи Рыкова приговорили к 15 годам колонии за взятки
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Краснодарском крае неадекватная женщина свесила младенца с балкона многоэтажки
  3. «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Госдума РФ приняла закон об альтернативной службе в период мобилизации
  6. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях