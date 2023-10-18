ПБК «Локомотив-Кубань» на выезде проиграл «Енисею», уступив в счете всего 1 очко

Матч Единой лиги ВТБ прошел днем 18 октября в Красноярске на «Арена-Север».

Встреча завершилась со счетом 88:87 (30:21, 19:25, 23:21, 16:20) в пользу хозяев паркета. В составе «Енисея» самыми результативным игроками стали: Ксавье Ратан-Мэйз — 25 очков, Джеремайя Мартин — 16 очков и Микаэль Хопкинс — 15 очков. У «Локомотива-Кубань» больше всех очков набрали: Джейлен Бэрфорд — 19, Захар Ведищев — 16 и Андрей Мартюк — 9.

Для «железнодорожников» это поражение стало четвертым из пяти матчей с начала нового сезона Единой лиги ВТБ. Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведет 22 октября на родном паркете против «Зенита».

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