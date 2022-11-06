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ПБК «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл саратовский «Автодор»

Спорт
06.11.2022 18:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/pbk-lokomotiv-kuban-na-vyezde-obygral-saratovskij-avtodor
ПБК «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл саратовский «Автодор»
Фото пресс-службы ПБК "Локомотив-Кубань"

Матч Единой Лиги ВТБ прошел 6 ноября в ДС «Кристалл». Встреча завершилась со счетом 84:100 (25:25, 20:26, 22:27, 17:22) в пользу гостей.

Самыми результативными игроками в составе «Локомотива-Кубань» стал Андрей Мартюк — 25 очков, Даррал Уиллис — 15 и Джейлен Бэрфорд — 14 очков. В составе «Автодора» больше остальных очков набрали Александр Петенев — 19, Раде Загорац — 16 и Брандон Гаррет — 15.

После этой победы «Локомотив-Кубань» с 12 очками остался на 8 месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Следующий матч «железнодорожники» проведут 9 ноября на выезде против красноярского «Енисея».

Читайте также: ПБК «Локомотив-Кубань» победил в домашнем матче с «Астаной».

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