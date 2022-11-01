ПБК «Локомотив-Кубань» победил в домашнем матче с «Астаной»

Видео канала «Кубань 24»

Баскетбольный «Локомотив-Кубань» одержал долгожданную победу со счетом 73:53.

В гостевом секторе — 250 болельщиков. В национальных костюмах, с национальным флагом. Поддерживали «Астану» на Кубани ярко и колоритно. Так же играли и гости в начале матча. Но постепенно энтузиазм казахстанцев поутих. За дело взялся «Локо». К 6 очкам по итогам первой четверти хозяева добавили 9 по итогам второй. К большому перерыву — 40:25 в пользу краснодарцев.

«Мы не справились с Уиллисом. Хотя, в принципе, он забил такие мячи, которые он и должен забивать. И плюс у нас была отвратительная организация во второй четверти», — сказал главный тренер БК «Астана» Олег Киселев.

Даррал Уиллис был лидером «Локомотива» и в оставшиеся минуты матча. Американский форвард был хорош на подборах, попадал из-за дуги. Низкая реализация трехочковых — одна из главных проблем краснодарцев в нынешнем сезоне, но на результат поединка с «Астаной» этот факт никак не повлиял. Команда Александра Секулича спокойно довела встречу до победы, одолев оппонента с преимуществом в 20 очков.

«Приятно, что выиграли с таким комфортным преимуществом. Не дали нашим болельщикам понервничать. Я думаю, они уже давно соскучились по таким играм, уверенным нашим победам, поэтому спасибо всем, кто пришел, поддержал нас», — сказал игрок ПБК «Локомотив-Кубань» Александр Щербенев.

Победа над «Астаной» стала самой крупной для «Локо» в этом игровом году. Впечатления от не самого удачного старта сезона немного скрашены.