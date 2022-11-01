Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

ПБК «Локомотив-Кубань» победил в домашнем матче с «Астаной»

Спорт
01.11.2022 21:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/pbk-lokomotiv-kuban-pobedil-v-domashnem-matche-s-astanoj
Видео канала «Кубань 24»

Баскетбольный «Локомотив-Кубань» одержал долгожданную победу со счетом 73:53.

В гостевом секторе — 250 болельщиков. В национальных костюмах, с национальным флагом. Поддерживали «Астану» на Кубани ярко и колоритно. Так же играли и гости в начале матча. Но постепенно энтузиазм казахстанцев поутих. За дело взялся «Локо». К 6 очкам по итогам первой четверти хозяева добавили 9 по итогам второй. К большому перерыву — 40:25 в пользу краснодарцев.

«Мы не справились с Уиллисом. Хотя, в принципе, он забил такие мячи, которые он и должен забивать. И плюс у нас была отвратительная организация во второй четверти», — сказал главный тренер БК «Астана» Олег Киселев.

Даррал Уиллис был лидером «Локомотива» и в оставшиеся минуты матча. Американский форвард был хорош на подборах, попадал из-за дуги. Низкая реализация трехочковых — одна из главных проблем краснодарцев в нынешнем сезоне, но на результат поединка с «Астаной» этот факт никак не повлиял. Команда Александра Секулича спокойно довела встречу до победы, одолев оппонента с преимуществом в 20 очков.

«Приятно, что выиграли с таким комфортным преимуществом. Не дали нашим болельщикам понервничать. Я думаю, они уже давно соскучились по таким играм, уверенным нашим победам, поэтому спасибо всем, кто пришел, поддержал нас», — сказал игрок ПБК «Локомотив-Кубань» Александр Щербенев.

Победа над «Астаной» стала самой крупной для «Локо» в этом игровом году. Впечатления от не самого удачного старта сезона немного скрашены.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Ростовской области раскрыли жестокое убийство 12-летней девочки
В Ростовской области раскрыли жестокое убийство 12-летней девочки
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
В Краснодаре в авиаучилище имени Серова состоялся первый выпуск женщин-летчиц
В Краснодаре в авиаучилище имени Серова состоялся первый выпуск женщин-летчиц
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. Кубанская винодельня возглавила топ-100 лучших в России
  3. «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Сочи прочистят водоприемники, из-за которых во время ливней топит улицу Тимирязева
  6. В Краснодаре с начала года «умные» датчики установили на 17 светофоров
Прямой эфир
Мы в соцсетях