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ПБК «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Енисей»

Спорт
09.11.2022 17:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/pbk-lokomotiv-kuban-na-vyezde-obygral-enisej
ПБК «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Енисей»
Фото lokobasket.com

Матч 9 тура Единой лиги ВТБ прошел 9 ноября в Красноярске на «Арена Север». Встреча завершилась со счетом 69:71 (17:18, 22:19, 14:22, 16:12) в пользу гостей.

В составе «Локомотива-Кубань» больше всего очков набрали: Андрей Мартюк и Джейлен Бэрфорд — по 19 и Александр Щербенев — 13. У «Енисея» самыми результативными оказались: Александр Гудумак — 17 очков, Владислав Трушкин — 13 очков и Орландо Коулмен — 11.

После этой победы «Локомотив-Кубань» занимает 8 место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Следующий матч «железнодорожники» проведут 16 ноября на домашней арене против петербургского «Зенита».

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