ПБК «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Енисей»
Матч 9 тура Единой лиги ВТБ прошел 9 ноября в Красноярске на «Арена Север». Встреча завершилась со счетом 69:71 (17:18, 22:19, 14:22, 16:12) в пользу гостей.
В составе «Локомотива-Кубань» больше всего очков набрали: Андрей Мартюк и Джейлен Бэрфорд — по 19 и Александр Щербенев — 13. У «Енисея» самыми результативными оказались: Александр Гудумак — 17 очков, Владислав Трушкин — 13 очков и Орландо Коулмен — 11.
После этой победы «Локомотив-Кубань» занимает 8 место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Следующий матч «железнодорожники» проведут 16 ноября на домашней арене против петербургского «Зенита».
Читайте также: ПБК «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл саратовский «Автодор».
Популярные новости
- Программу материнского капитала в России продлили до конца 2026 года
- На строительство участка Таманского водопровода направят 5,3 млрд рублей
- В Минздраве РФ прокомментировали ситуацию с антибиотиками на основе амоксициклина
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- На Кубани почти на 17 лет посадили педагога школы искусств, развратившего двух учениц
- Ремонтные работы на трассе Джубга — Сочи завершат до конца года