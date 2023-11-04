ПБК «Локомотив-Кубань» на домашнем паркете обыграл «Пари НН»

Матч Единой Лиги ВТБ прошел днем 4 ноября на площадке молодежного тренировочного центра в Краснодаре.

Встреча завершилась со счетом 89:64 (25:11, 22:20, 21:16, 21:17) в пользу «Локомотива-Кубань». Игроки «Локо» были сильнее соперников из Нижнего Новгорода в каждой четверти матча.

После 8 матчей в Единой лиге ВТБ «железнодорожники» занимают 7 место в турнирой таблице с 12 набранными очками. Следующую игру «Локомотив-Кубань» проведет 9 ноября на выезде против «Астаны».

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