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ПБК «Локомотив-Кубань» на домашнем паркете обыграл «Пари НН»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/pbk-lokomotiv-kuban-na-domashnem-parkete-obygral-pari-nn
ПБК «Локомотив-Кубань» на домашнем паркете обыграл «Пари НН»
Фото пресс-службы ПБК "Локомотив-Кубань"

Матч Единой Лиги ВТБ прошел днем 4 ноября на площадке молодежного тренировочного центра в Краснодаре.

Встреча завершилась со счетом 89:64 (25:11, 22:20, 21:16, 21:17) в пользу «Локомотива-Кубань». Игроки «Локо» были сильнее соперников из Нижнего Новгорода в каждой четверти матча.

После 8 матчей в Единой лиге ВТБ «железнодорожники» занимают 7 место в турнирой таблице с 12 набранными очками. Следующую игру «Локомотив-Кубань» проведет 9 ноября на выезде против «Астаны».

Читайте также: ПБК «Локомотив-Кубань» дома вырвал победу у «Зенита». Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся 22 октября в «Баскет Холле».

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