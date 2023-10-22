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ПБК «Локомотив-Кубань» дома вырвал победу у «Зенита»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/pbk-lokomotiv-kuban-doma-vyrval-pobedu-u-zenita
ПБК «Локомотив-Кубань» дома вырвал победу у «Зенита»
Фото пресс-службы ПБК «Локомотив-Кубань»

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся 22 октября в «Баскет Холле».

С первой четверти встречи команды вели жесткую борьбу, перехватывая инициативу. На большой перерыв команды ушли с площадки при счете 29:30.

В третьей четверти «Локо» удалось вырваться в перед — 53:47. В концовке команды стали забивать практически из любых позиций. В заключительную минуту соперники вошли с символическим перевесом «Локо» в одно очко. В итоге хозяевам удалось удержать преимущество, матч завершился со счетом 69:67.

Клуб из Санкт-Петербурга после шести игр занимает 7 место в турнирной таблице, набрав 9 очков. ПБК «Локомотив-Кубань» расположился на 10 строчке с 8 очками.

«Мы были в сложной ситуации перед игрой. Два выездных поражения в матчах, в каждом из которых мы могли победить – это не лучшая психологическая ситуация для команды. И мы должны были реагировать на эти неудачи своей игрой сегодня. Рад, что это удалось», — отметил главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Александр Секулич.

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