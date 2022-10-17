ПБК «Локомотив-Кубань» 18 октября на выезде сыграет с пермской «Пармой»

Видео канала «Кубань 24»

После трех домашних поединков «Локомотив-Кубань» на первый выездной матч отправится в Пермь.

«У нас худшая логистика, я думаю, в ВТБ, потому что у нас не работает аэропорт. Так что мы, наверное, будем почаще оставаться в Москве и пораньше выезжать на игры. Наш бывший тренер там, Евгений Юрьевич, его команды всегда играют в активный баскетбол, быстрый. Мы все почти, вся команда с ним работала, так что, наверное, немного знаем, будем стараться победить», — поделился игрок ПБК «Локомотив-Кубань» Захар Ведищев.

Евгений Пашутин работал в «Локо» еще в 2021 году. Старт у его нынешней команды, как и у «железнодорожников», получился не лучшим. Оппоненты одержали по одной победе в трех матчах. «Локомотив» идет на девятом месте, «Парма» — седьмая. В прошлом сезоне кубанцы пять раз встречались с пермяками и во всех случаях праздновали успех. Игра начнется в 17:30.

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