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Воспитанники «Локомотива-Кубань» дважды победили «Автодор» в матче Единой молодежной лиги ВТБ

Спорт
13.10.2022 19:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/vospitanniki-lokomotiva-kuban-dvazhdy-pobedili-avtodor-v-matche-edinoj-molodezhnoj-ligi-vtb
Видео канала «Кубань 24»

Воспитанники «Локомотива-Кубань» успешно открыли юбилейный, 10 сезон в Единой молодежной лиге ВТБ.

Краснодарцы два дня подряд на главной арене «Баскет-холла» сражались со второй командой саратовского «Автодора». В первой встрече «железнодорожники» проиграли стартовую четверть, но дальше не оставили сопернику никаких шансов. Разгромная победа — 97:56.

«В первую очередь хочу поздравить ребят. Хорошая игра, хорошая победа. Немного в начале было волнительно. Это можно понять, потому что это первая игра сезона. Затем мы смогли перестроиться, смогли немного агрессивнее включиться в защиту и вследствие этого заставляли соперников терять мячи», — сказал главный тренер молодежной команды ПБК «Локомотив-Кубань» Богдан Богданов.

Во второй встрече игра на равных продолжалась до большого перерыва, а затем «Локо» ушел в отрыв — 89:67. Краснодарцы очень уверенно начали сезон. Из-за травмы они не могут пока рассчитывать на защитника Семена Герасимова, зато в матчах с «Автодором» дебютировали за молодежку два новичка — Никита Рябов и Даниил Гинько. Причем второй перешел в «Локо» как раз из «Автодора».

«Переживаний было очень много. Даже, может, еще не отошел до конца. Игра хорошая. Мы показали, сколько мы тренировались, на что способны», — сказал игрок молодежной команды ПБК «Локомотив-Кубань» Даниил Гинько.

Теперь у подопечных Богдана Богданова есть две недели, чтобы подготовиться к двум выездным октябрьским сериям. Сначала краснодарцы сразятся со второй командой «Химок» в Подмосковье, а затем с молодежкой «Пармы» в Перми.

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