Павильон с шаурмой загорелся на улице Российской в Краснодаре

Вечером 31 марта загорелась торговая площадка в густонаселенном районе на улице Российской.

Как видно из кадров очевидцев, в горящей постройке расположен круглосуточный ларек с шаурмой, ремонт обуви, центр продажи лотерей. Другие здания стоят вплотную.

Люди самостоятельно вышли на улицу из соседних построек.

На месте происшествия работают пожарные, информация о возгорании уточняется.

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