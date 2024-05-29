Павел Лаврентьев: в Краснодаре пока мало эвакуаторов, но они уже дают результат

Директор департамента информационной политики Краснодара Павел Лаврентьев рассказал о проблеме эвакуаторов в краевой столице.

По словам главы ведомства, краснодарцы разделились на два лагеря: одни поддерживают возвращение эвакуаторов, другие недовольны этой практикой и требуют больше парковочных мест.

«Сейчас многие люди хотят больше эвакуаторов. Возможно, не хватает мест на штрафных стоянках. У нас ведь столько «желающих» оказаться там. Пока эвакуаторов немного, но они уже дают результат. Динамика положительная. Стало меньше желающих парковаться в неположенных местах. Это работает на профилактику. Другие же стали недовольны возвращением эвакуаторов и хотят больше парковочных мест», — рассказал Павел Лаврентьев.

Глава департамента отметил, что каждое утро он созванивается с руководителем аналитической службы, чтобы быть в курсе самых актуальных тем обсуждения у краснодарцев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в мае эвакуаторы увезли более 500 машин за неправильную парковку в Краснодаре.