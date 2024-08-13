«Паука» из «Коррозии металла» задержали в Новороссийске за пьяный дебош

Основатель рок-группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий, известный как «Паук», 10 августа выступил со своим музыкальным проектом в одном из заведений Новороссийска.

Позже лидер «Коррозии металла» сообщил о том, что его задержали.

«Арестовали в Новороссийске. Типа фальшивые деньги», — сообщил музыкант.

Кроме того, Сергей Троицкий утверждает, что сейчас находится в больнице с сотрясением мозга.

В конце апреля Сергея Троицкого и участников группы «Коррозия Металла» задержали на концерте в Нижнем Новгороде за «пропаганду нацисткой символики». Троицкого оштрафовали на 1 тыс. рублей. После этого инцидента Паук заявил о том, что группа временно прекращает концертную деятельность, сообщает Telegram-канал RTVI.

Ситуацию с задержанием известного музыканта прокомментировали в правоохранительных органах.

В дежурную часть отдела полиции Центрального района УМВД России Новороссийска 13 августа поступило сообщение от продавца магазина на проспекте Ленина о том, что мужчина пытается расплатиться купюрой, которая вызывает сомнение в подлинности. На место происшествия незамедлительно был направлен ближайший наряд полиции.

«В процессе разбирательства мужчина грубо выражался нецензурной бранью, размахивал руками, приставал к гражданам. В связи с жалобами задержанного на плохое самочувствие его сопроводили в медучреждение для осмотра врача. После чего доставили в отдел полиции Центрального района. В настоящее время в отношении 58-летнего мужчины составлен административный материал за мелкое хулиганство по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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