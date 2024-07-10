«Мальчик-бродяга» 50-летний Андрей Губин спустя 19 лет без сцены выступит в Сочи

Звезда 90-х годов, автор и исполнитель Андрей Губин намерен прилететь в главный курортный город Краснодарского края, чтобы спеть на музыкальном фестивале «Новая волна».

Это его первое выступление на столь масштабном шоу за последние 19 лет, сообщает Telegram-канал Mash. Певец проведет на фестивале свой творческий вечер, который запланирован на 23 августа.

Близкие Губина говорят, что задумка выступить на «Песне года» появилась еще два года назад. Однако артисту не нравился его внешний вид: уже много лет он лечится от сложного неврологического заболевания, которое ухудшает дикцию и мимику.

По словам организаторов «Новой волны», музыканта подтвердил свое участие в сочинском фестивале и даже пообещал спеть как минимум один свой хит. Какой, пока не сообщается. Остальные музыкальные творения автора исполнят Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Артур Пирожков, Сергей Лазарев и другие популярные артисты. Вести творческий вечер Губина будут актеры Александр Ревва и Александра Ребенок.

В 2005 году Андрей Губин перестал выступать на концертах и сосредоточился на продюсировании молодых музыкантов. Певец получает авторские гонорары, ведет затворнический образ жизни и нечасто появляется на людях.

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