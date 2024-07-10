Филипп Киркоров снимается в комедии «Братья» про похищение себя в Сочи

В Краснодарском крае в июле стартовали съемки комедии «Братья» с Филиппом Киркоровым и Денисом Дороховым в главных ролях

По сюжету фильма, главный герой Славик заболевает тяжелой болезнью. Единственным, кто может помочь ему вылечиться, — это внезапно нашедшийся брат, которым оказывается знаменитый певец Филипп Киркоров. Чтобы встретиться со знаменитым родственником, главный герой разрабатывает план похищения звезды российской эстрады.

Роль Славика исполнит комик Денис Дорохов. Постановщиком проекта выступит режиссер Марк Горобец. Также в фильме задействованы актеры Алена Савастова, Карина Андоленко, Игорь Кистол, Эвклид Кюрдзидис, Татьяна Догилева, Александрина и другие актеры. Фильм выйдет в российский прокат 19 декабря, пишет «РБК».

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