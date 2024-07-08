Съемки продолжения фильма «Чебурашка» стартовали в Сочи

О начале съемок фильма «Чебурашка-2» на фестивале «Алые паруса» в Крыму рассказала актриса Софья Зайка, известная по ролям в фильмах: «Холоп», «Чебурашка» и «Домашний арест».

В фильме «Чебурашка» Зайка сыграла продавщицу мороженого. Эту же роль она исполнит и в продолжении популярной картины.

По словам Зайки съемки фильма «Чебурашка-2» уже идут полным ходом на Черноморском побережье в Краснодарском крае.

«Гармаш уже практически прописался в Сочи. Мы все там сейчас снимаемся. И в Сочи и в Абхазии», — рассказала актриса.

Она отметила, что премьера второй части «Чебурашки» может состояться уже в следующем году, пишет «Комсомольская Правда».

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