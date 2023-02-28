Пациент «заминировал» больницу в Горячем Ключе
Личность злоумышленника установили полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
По данным следствия, неизвестный мужчина позвонил в экстренные службы и сообщил об угрозе зданию городской больницы Горячего Ключа. На место происшествия незамедлительно прибыли специалисты.
Они проверили здание и не обнаружили предметов, опасных для жизни и здоровья людей. Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 57-летний местный житель, находящийся на лечении в терапевтическом отделении этой больницы. Выяснилось, что он «заминировал» здание из хулиганских побуждений.
На мужчину завели уголовное дело. За заведомо ложное сообщение ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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