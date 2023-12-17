Патрушев: яйца из Турции без импортной пошлины поступят в РФ через 2-3 недели

По словам министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, снятие импортной пошлины с яиц позволит насытить рынок и снизить цены.

Патрушев сообщил, что процесс снятия импортной пошлины с ввозимых яиц практически завершен.

«Мы практически завершили снятие импортной пошлины с импортного яйца, которое нам позволит насытить рынок, дать тот дополнительный объем, который тоже, мы надеемся, повлияет на цену», — сказал Патрушев.

По его словам, яйца из Турции без импортной пошлины поступят через 2-3 недели поступят. Он отметил, что это позволит скорректировать цены, сообщает РИА «Новости».

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