Патрушев, Устинов и Кондратьев посетили Южный завод тяжелого станкостроения в Краснодаре

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев посетили Южный завод тяжелого станкостроения, который расположен на территории бывшего завода им. Седина на улице Захарова.

В мероприятии также приняли участие глава Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель ФМБА Вероника Скворцова и вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

Делегация осмотрела на заводе обрабатывающие центры и оценила уникальные разработки и работу нового оборудования. Также обсудили программу развития кадровых ресурсов на предприятии.

Глава Краснодарского края сообщил, что по итогам прошлого года объем производимой продукции на ЮЗТС увеличился на 42%. Производимые предприятием станки активно используются в судо- и машиностроении, а также в энергетике.

«На этом месте мог быть жилой микрорайон. Территорию делили между собой застройщики, которые намеревались использовать инфраструктуру легендарного завода им. Седина в своих целях. Но мы этого не допустили», — рассказал Кондратьев.

По его словам, Россия сейчас нуждается в серийном выпуске уникальных станков для судо- и самолетостроения, энергетики. В нынешних условиях важно постепенно наращивать мощности завода и развивать импортозамещение. Власти региона оказывают для этого всю необходимую поддержку, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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