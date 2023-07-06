Кондратьев принял участие в совещании по вопросам безопасности на Юге России

Совещание, посвященное безопасности в южных регионах страны, прошло 6 июля в Краснодаре под руководством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. В нем приняли участие полпред президента России в ЮФО Владимир Устинов, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и главы других регионов.

«23-24 июня произошли события, когда из-за амбициозных, а по сути предательских действий руководства ЧВК «Вагнер» страна фактически оказалась на грани быть втянутой в гражданский конфликт. Но решительные действия военных, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, руководителей органов госвласти, патриотизм и сплоченность нашего народа, еще раз показали, что Россия выстоит перед любой угрозой», — сказал Патрушев.

Кондратьев отметил, на Кубани живет около 6 млн человек, а на курорты каждый год приезжает еще более 17 млн отдыхающих. По его словам, на властях края лежит большая ответственность за обеспечение безопасности жителей и гостей региона.

«Важно, чтобы люди знали, что Черноморское побережье России – это место безопасного отдыха», — сказал Кондратьев.

Во время совещания глава регионов ЮФО поручили принять меры для защиты населения на фоне возможных военных угроз, оперативно решать проблемы по поддержке мобилизованных мужчин и их семей, а также оказывать помощь Вооруженным Силам РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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