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Кондратьев: ситуация на подъезде к Крымскому мосту контролируемая

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-za-tri-dnya-voditelyam-stoyashhim-v-probke-pered-krymskim-mostom-razdali-9-tonn-vody
Кондратьев: ситуация на подъезде к Крымскому мосту контролируемая
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации перед Крымским мостом со стороны края во время совещания с членами правительства.

«Понимаем, что безопасность — превыше всего. Поэтому считаем обоснованными принятые меры безопасности. Мы организовали 5 пунктов выдачи питьевой воды, за три дня раздали 9 т.», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава региона отметил, что ситуация на подъезде к Крымскому мосту контролируемая. В Темрюкском районе круглосуточно дежурят медики и спасатели. Перед Крымским мостом готовы развернуть пункты временного размещения и питания для туристов, путешествующих с детьми.

К обеду 4 июля пробка перед Крымским мостом сократилась до 1,5 км. Сейчас в очереди находится более 100 автомобилей.

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