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Патрульный автомобиль попал в аварию с иномаркой в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/patrulnyj-avtomobil-popal-v-avariyu-s-inomarkoj-v-novorossijske
Патрульный автомобиль попал в аварию с иномаркой в Новороссийске
Фото t.me/nvrsk_road

ДТП случилось в ночь на 15 мая на перекрестке улиц Молодежная и Хворостянского.

По предварительным данным, водитель патрульного автомобиля ехал по второстепенной улице. Он не уступил право преимущественного проезда водителю Hyundai и потому произошло ДТП.

В результате аварии пострадал водитель иномарки. Ему назначили лечение.

В отношении водителя патрульной машины проведут служебную проверку и по ее итогам примут законное решение, сообщает «АиФ — Юг».

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