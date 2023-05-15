Патрульный автомобиль попал в аварию с иномаркой в Новороссийске
Происшествия
15.05.2023 11:09
ДТП случилось в ночь на 15 мая на перекрестке улиц Молодежная и Хворостянского.
По предварительным данным, водитель патрульного автомобиля ехал по второстепенной улице. Он не уступил право преимущественного проезда водителю Hyundai и потому произошло ДТП.
В результате аварии пострадал водитель иномарки. Ему назначили лечение.
В отношении водителя патрульной машины проведут служебную проверку и по ее итогам примут законное решение, сообщает «АиФ — Юг».
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