Патрульные спасли мужчину, который чуть не утонул в пруду парка в Новороссийске

Инцидент произошел утром 22 июля в парке имени Фрунзе.

Мужчина по неосторожности упал в водоем и не мог выбраться из него 40 минут — мешали высокие бетонные ограждения. Его заметили двое сотрудников батальона ППС.

Патрульные помогли обессилевшему мужчине выбраться, они буквально затащили его на бетонный борт.

Момент спасения на камеру записали очевидицы. Судя по кадрам, они пытались помочь до прихода полицейских, но не смогли его вытянуть, так как он оказался для них слишком тяжелым.

«Тяжелый, да, женщины опускались, но не смогли его достать», — говорит автор видео.

При этом мужчина был абсолютно трезвым и действительно упал по неосторожности, сообщили в УМВД по городу Новороссийску.

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