Патрульные помогли довезти в больницу 4-летнюю девочку без сознания в Геленджике

В районе села Возрождение водитель автомобиля обратился к двум сотрудникам Госавтоинспекции — лейтенанту и капитану полиции.

Мужчина с семьей приехал в отпуск из Татарстана. Во время отдыха его дочери стало плохо. Мужчина повез ребенка в больницу, но в пути состояние 4-летней девочки резко ухудшилось, она потеряла сознание. Отец боялся, что не успеет вовремя добраться до больницы, поэтому попросил полицейских помочь.

Правоохранители сопроводили автомобиль в больницу, где врачи оказали ребенку необходимую медпомощь. Состояние девочки стабилизировали, ее родители поблагодарили полицейских за помощь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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