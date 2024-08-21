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Наглые туристы на иномарках «облепили» скорую помощь в Сочи, им грозит штраф

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/naglye-turisty-na-inomarkah-oblepili-skoruyu-pomoshh-v-sochi-im-grozit-shtraf
Наглые туристы на иномарках «облепили» скорую помощь в Сочи, им грозит штраф
Фото t.me/chp_sochi

Инцидент с машиной скорой помощи произошел днем 18 августа на улице Ленина в Адлере.

Карета скорой помощи объезжала пробку, этим воспользовались водители двух автомобилей Toyota — они пристроились спереди и сзади к автомобилю со спецсигналами.

О нарушителях медики сообщили в полицию. В отношении водителей составили административные протоколы.

Теперь им грозит штраф или лишение прав на срок до 1 года, сообщает УВД по Сочи.

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