Наглые туристы на иномарках «облепили» скорую помощь в Сочи, им грозит штраф
Происшествия
21.08.2024 11:50
Инцидент с машиной скорой помощи произошел днем 18 августа на улице Ленина в Адлере.
Карета скорой помощи объезжала пробку, этим воспользовались водители двух автомобилей Toyota — они пристроились спереди и сзади к автомобилю со спецсигналами.
О нарушителях медики сообщили в полицию. В отношении водителей составили административные протоколы.
Теперь им грозит штраф или лишение прав на срок до 1 года, сообщает УВД по Сочи.
Читайте также: лихач на самодельном карте наехал на ногу полицейскому в Майкопе.