Патриотическое мероприятие «На пути к Победе» прошло в Новороссийске

Программа масштабного мероприятия в городе-герое включала в себя исторические реконструкции, мастер-классы, а также возможность примерить боевую амуницию.

«Это мероприятие организовано для того, чтобы те, кто решил посвятить свою жизнь службе Родине, могли ознакомиться здесь, посмотреть мастер-классы, пообщаться с сотрудниками, подписать контракт или договориться о устройстве на работу в специальные службы», — сказал председатель общественной организации «Союз патриотов» Роман Корсуворов.

По традиции здесь представили обмундирование и современную технику, трофейные экспонаты. Также на выставке в рамках слета поисковых отрядов СК работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

«В мобильном комплексе можно написать заявление, узнать об единовременных выплатах, родах войск, куда производится отбор. Каждый обратившийся кандидат получает исчерпывающую информацию. Любой заключивший контракт человек будет иметь статус ветерана боевых действий, получит единовременные выплаты как от муниципалитета, так и от края и Министерства обороны РФ», — отметил старший инструктор пункт отбора на военную службу Александр Чечнев.

Также члены организаций дали уроки по тактической медицине и рассказали о деятельности силовых структур, все желающие могли познакомиться с современными военными инновациями. Мероприятие прошло при поддержке администрации Новороссийска

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