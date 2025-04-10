Кондратьев пообщался с участниками слета поисковых отрядов СК в Краснодаре

В парк «Патриот» со всей страны и республики Беларусь съехались поисковые отряды. Краснодарский край принимает их третий слет.

С выставкой познакомились руководитель управления общественно-политической работы СК Сергей Петров и губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что каждый экспонат напоминает о цене, которую заплатили предки — за мирное небо над головой.

«Вы восстанавливаете память, но и не даете забыть злодеяния нацизма. Наши предки будут жить ровно столько, сколько мы будем помнить — а мы будем помнить всегда. Наша страна, наш народ всегда будет помнить о подвиге предков, которые завоевали мир для всего мира», — подчеркнул губернатор.

Глава края поблагодарил каждого, кто вносит вклад в это нелегкое дело. Поисковики работают с архивными данными, воспоминаниями очевидцев, изучают карты сражений, данные о местах захоронений. После чего ведут поисковые работы, которые могут проходить в сложных погодных условиях, часто в труднодоступной местности.

«Спасибо, что все вместе делаете это, сохраняете память. Нельзя ни нам про это забыть, ни тем, кто будет после нас» — сказал глава Кубани.

Итоги работы поисковых отрядов подвели на заседании. За время слета его участники приняли участие в акции «Вахта памяти», посетили памятные места, а также обменялись опытом.

«В этом году мы собрались в Краснодарском крае. Очень важную работу мы сегодня проводим, убежден в том, что у нашей деятельности большое будущее, связано это с тем, что мы в первую очередь, отдавая дань памяти нашим героям, которые стояли на защите Отечества, воспитываем свою молодежь», — сказал руководитель управления общественно-политической работы Следственного комитета России Сергей Петров.

Кондратьев поприветствовал участников слета, а также отметил, что каждый из них вносит личный вклад в большое дело сохранения исторической памяти российского народа. Поисковики собирают по крупицам информацию о судьбах павших героев Великой Отечественной войны, погибших и пропавших без вести мирных жителях. В регионе сформировалось сильное поисковое движение — в него входят 27 организаций, что больше 2 тыс. человек.

«Каждый из вас вносит свой личный вклад, сохраняя память о наших предках, которые отдали жизнь за Великую Победу, за нас, чтобы мы с вами жили. Мы говорим о подвиге, который не может быть забыт. Каждый год вы находите останки бойцов, это очень важно для семей, чтобы они могли принести цветы к могиле. По итогам прошлого года — 240 останков были найдены. Это огромная работа, за что вам большие слова благодарности», — отметил глава регионе.

Во время пленарного заседания обсудили реализацию проекта «Без срока давности» — с 2019 года силовики рассекречивают документы о преступлениях нацистов. В 1943 году по мере освобождения в крае начали работу чрезвычайные государственные комиссии по расследованию злодеяний захватчиков и их пособников.

Губернатор поблагодарил СК за труд по восстановлению справедливости, установлению личностей тех, кто отдавал и приводил в исполнение преступные приказы. Край, как и другие регионы страны — пострадали от злодеяний нацистов.

«Краснодарский край был 439 дней в оккупации, 50 тыс. людей были замучены, убиты, расстреляны, старики и дети в том числе. Нацисты впервые на территории Кубани применили газовые камеры. Мы не должны этого забывать. Мы потомки великого народа», — подчеркнул губернатор.

Чтобы память о подвигах предков всегда жила в сердцах российского народа, в регионе особое внимание уделяют патриотическому воспитанию молодежи. Так, «Патриот» — место, где воспитывают таких ребят. Его построили в прошлом году по поручению губернатора. После заседания глава региона показал территорию центра.

«Храм в первую очередь для того, чтобы молодые ребята приобщались к вере и были с Богом. Сейчас важно, чтобы они эту веру в себе сохраняли — это стержень, духовность, нравственность», — сказал глава края.

В центре каждую неделю проходят патриотические смены. Сейчас здесь начальную-военную подготовку проходят десятиклассники из Туапсе. В расписании — уроки первой медицинской помощи, владение оружием, обучение военной тактике. Центр оснащен современным оборудованием.

«Мы сейчас начинаем строить еще один корпус, чтобы была возможность у всех выпускников школ Краснодарского края пройти основу начальной военной подготовки. Мы буквально уже в этом году приступаем к строительству нового спального корпуса еще на 150 мест», — сообщил губернатор.

Именно благодаря такому патриотическому воспитанию можно быть уверенным, что дети вырастут достойными гражданами своей страны, уважающими и ценящими историю, и готовыми защищать ее.

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