Патриотические акции проведут в Краснодаре в День освобождения города

В краевой столице 12 февраля отмечают 81-летие со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

С 9:00 до 12:00 пройдет возложение цветов к мемориалам советских воинов-защитников Краснодара.

В библиотеке им. Н. К. Крупской на улице Лузана, 8 в 12:00 начнется историко-патриотическая программа «Мы помним февраль 43-го…».

В библиотеке им. Н. А. Добролюбова на улице Кирова, 183/2 в 12:30 начнется час исторической памяти «Пришла Победа в Краснодар».

Литературно-музыкальный час «Стихи и песни, рожденные в окопах» проведут в Центральной городской библиотеке им. Н. А. Некрасова на улице Красной, 87/89. Начало в 13:00.

В 14:00 — реконструкция эпизода боя освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие традиционно пройдет на пересечении улиц Красной и Гимназической.

В это же время в молодежной библиотеке им. Н. А. Островского на улице Уральской, 156 состоится час памяти «Именем героя».

Также в 14:00 начнется литературно-музыкальная гостиная «Непокоренный Краснодар». Ее проведут в ДК Центрального округа на улице Красноармейской, 30, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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